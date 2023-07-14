Про це 24 Каналу сказав радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Він наголосив, що Україна разом із партнерами має довести цю війну до єдиного можливого фіналу – фундаментального програшу путінської Росії.

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Як має завершитися війна з Росією

Подоляк зазначив, що Путін не є адекватною людиною. Всі ілюзії щодо того, що з ним можна про щось розмовляти, які подекуди продовжують артикулювати представники західних еліт, є вкрай небезпечними.

Путін не є реалістичною людиною. Це людина з маленьким життєвим досвідом, з великими образами на все, що може бути,

– сказав радник голови ОП.

Тому, наголосив він, домовитися з кремлівським диктатором ні про що не можна, як і неможливо очікувати від нього якоїсь трансформації.

Подоляк наголосив, що Україна разом із партнерами має довести цю війну до єдиного можливого фіналу – фундаментального програшу путінської еліти, путінської Росії. Тобто Росії як такої, де 80% не розуміють ціну, яку платять за цю війну.

Також, за його словами, має відбутися процес трансформації, тобто переходу цієї країни до іншого типу Росії, й немає різниці, якою вона буде територіально.

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Чи наважиться Путін напасти на НАТО

Радник голови ОП вважає, що Росія не може ні на кого напасти. Та й узагалі вона програє війну виключно Україні. Навіть, якщо Росія спробує атакувати якусь країну НАТО, це вже не матиме жодного сенсу.

Адже, пояснив він, нині всі бачать, що Росія не є тією країною, яка вміє воювати. Вона воює виключно кількісно, йде навалом.

Тому Росія не може напасти ні на кого,

– заявив Подоляк.

За його словами, Росія взагалі не має ресурсу воювати. Парадокс у тому, що саме НАТО не може усвідомити, що з військового погляду воно на 10 голів вище за Росію. Тож її взагалі не треба боятися.

Подоляк додав, що є 2 питання, які потрібно розв'язувати щодо Росії. Насамперед йдеться про те, щоб пришвидшити крах російського ВПК та її армії. Друга складова – це те, як швидко можна взяти під фундаментальний контроль ядерні арсенали Росії, адже ми не розуміємо, в якому вони зараз стані.

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