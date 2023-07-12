Дмітрій Пєсков почав погрожувати партнерам України. Посіпака Владіміра Путіна спробував залякати країни G7 "негативними наслідками", передає 24 Канал.

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Що сказав представник Кремля

Пєсков заявив про негативне ставлення країни-агресорки до теми вступу України в НАТО. Він фактично назвав безпекові гарантії для нашої держави "зазіханням" на безпеку Росії.

Надаючи гарантії безпеки України, вони (країни G7 – 24 Канал) зазіхають на безпеку Росії. Це неможливо, і це загрожує в середньостроковій, довгостроковій та і навіть короткостроковій перспективі вельми негативними наслідками,

– сказав прессекретар Путіна.

Він прирівняв надання будь-яких безпекових гарантій нашій державі до ігнорування міжнародного принципу неподільності безпеки.

Окрім цього посіпака російського диктатора назвав НАТО "наступальним альянсом", що нібито несе небезпеку. Пєсков знову почав погрожувати, заявивши, що країни "Великої сімки" буцімто такими рішеннями роблять Європу набагато більш небезпечною на довгі роки. А ще представник Кремля пообіцяв, що Москва "усе це буде враховувати".

Зверніть увагу! Цей коментар Пєскова стосується лише намірів G7 надати Україні гарантії.

Україна отримала нові безпекові гарантії