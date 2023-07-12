Дмитрий Песков начал угрожать партнерам Украины. Приспешник Владимира Путина попытался запугать страны G7 "негативными последствиями", передает 24 Канал.

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Что сказал представитель Кремля

Песков заявил о негативном отношении страны-агрессорки к теме вступления Украины в НАТО. Он фактически назвал гарантии безопасности для нашего государства "посягательством" на безопасность России.

Предоставляя гарантии безопасности Украины, они (страны G7 – 24 Канал) посягают на безопасность России. Это невозможно, и это чревато в среднесрочной, долгосрочной и даже краткосрочной перспективе весьма негативными последствиями,

– сказал пресс-секретарь Путина.

Он приравнял предоставление любых гарантий безопасности нашей стране к игнорированию международного принципа неделимости безопасности.

Кроме этого прихвостень российского диктатора назвал НАТО "наступательным альянсом", что якобы представляет опасность. Песков снова начал угрожать, заявив, что страны "Большой семерки" якобы такими решениями делают Европу гораздо более опасной на долгие годы. А еще представитель Кремля пообещал, что Москва "все это будет учитывать".

Обратите внимание! Этот комментарий Пескова касается только намерений G7 предоставить Украине гарантии.

Украина получила новые гарантии безопасности