Подходящую информацию распространяют в российских телеграм-каналах. Наемники Пригожина в сети жалуются, что их бросают на самые горячие участки фронта без поддержки, сообщает 24 Канал.

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Вагнеровцев считают изменниками

После однодневной "гражданской войны" в России часть вагнеровцев согласилась с предложением Владимира Путина и подписала контракт с российским минобороны. Хотя официально в Кремле не заявляют, какое количество наемников ушло от Пригожина, однако так называемые "военкоры" заявляют, что таковых около 10 человек.

Несмотря на "желание" вагнеровцев порвать с прошлым и подписанные контракты по российским минобороны, наемников Пригожина считают изменниками. В сети сообщают, что это отражается на их службе.

К примеру, бывших наемников бросают на самые опасные направления фронта. Вагнеровцы жалуются, что остаются без поддержки артиллерии и авиации.

Как сообщают сразу несколько источников, в одном из боев под Бахмутом погибли сразу 8 бывших вагнеровцев,

– говорится в сообщениях русских каналов.



Вагнеровцев бросают насмерть / Скриншот из соцсетей

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