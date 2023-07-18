Подходящую информацию распространяют в российских телеграм-каналах. Наемники Пригожина в сети жалуются, что их бросают на самые горячие участки фронта без поддержки, сообщает 24 Канал.
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Вагнеровцев считают изменниками
После однодневной "гражданской войны" в России часть вагнеровцев согласилась с предложением Владимира Путина и подписала контракт с российским минобороны. Хотя официально в Кремле не заявляют, какое количество наемников ушло от Пригожина, однако так называемые "военкоры" заявляют, что таковых около 10 человек.
Несмотря на "желание" вагнеровцев порвать с прошлым и подписанные контракты по российским минобороны, наемников Пригожина считают изменниками. В сети сообщают, что это отражается на их службе.
К примеру, бывших наемников бросают на самые опасные направления фронта. Вагнеровцы жалуются, что остаются без поддержки артиллерии и авиации.
Как сообщают сразу несколько источников, в одном из боев под Бахмутом погибли сразу 8 бывших вагнеровцев,
– говорится в сообщениях русских каналов.
Вагнеровцев бросают насмерть / Скриншот из соцсетей
Беларусь – новый лагерь вагнеровцев
- После неудачного мятежа Пригожина вагнеровцы уехали в Беларусь. Это произошло после якобы договоренностей между Пригожиным, Лукашенко и Путиным.
- На 17 июля в разведке заявляли, что на территории Беларуси могут быть от 500 до 700 вагнеровцев. Часть наемников ЧВК "Вагнера" будут инструкторами белорусских и российских военных. Другая часть, по мнению разведки, будет привлечена к тому, чтобы "нервничать" Польшу и другие страны-члены ЕС и НАТО.
- В Беларусь также прибыла колонна военной техники вагнеровцев. По предварительным данным, в колонне было около 100 единиц военной техники. Их можно использовать для провокаций на белорусско-украинской границе.