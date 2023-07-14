По крайней мере, об этом свидетельствует заявление командира вагнеровцев. По его словам, "все только начинается". Он пригрозил, что бунт продолжится, но в этот раз к нему присоединятся еще и кадыровцы.

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Вагнеровцы готовы продолжить мятеж

Ролик записал полевой командир ЧВК "Вагнера" с позывным "Берсерк". Он заметил, что находится в Беларуси под Осиповичами. Собственно, там и расположен тот самый палаточный городок, куда перебросили наемников.

От имени совета полевых командиров я хочу сказать всем, кто пал духом, что это только начало. Все только начинается. Наш марш справедливости показал очень много интересного,

– подчеркнул он.

"Берсерк" не называл всех деталей. Но его намеков было предостаточно. Он вспомнил, как "определенное формирование министерства обороны" будто застряло в пробке. Имел в виду командир кадыровцев, которые вроде бы до Ростова не доехали, но не все так однозначно.

Вагнеровец говорит о возобновлении мятежа: смотрите видео

По его словам, они все-таки прибыли. Более того, удалось пообщаться с их командиром. По результатам этого, "пришли к очень интересным выводам". Они, убеждает вагнеровец, "зачеркивают некоторые наши предыдущие разногласия".

Он подчеркнул, что "среди ваших верных пехотинцев есть наши единомышленники". Вагнеровец повторил, что все только начинается. И что "Путь" ЧВК "Вагнера" еще не завершен.

Мы готовы к глобальным событиям и потрясениям, ожидающим нашу страну и всех нас,

– добавил он.

Обратим внимание, что это может быть очередная ИПСО со стороны россиян. Да и сам командир вагнеровцев может быть никаким не командиром. С другой стороны, это может быть не ИПСО, а демонстрация того, что вооруженный мятеж был лишь началом.

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