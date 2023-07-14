Принаймні про це свідчить заява командира вагнерівців. За його словами, "все лише починається". Він пригрозив, що бунт продовжиться, але цього разу до нього долучаться ще й кадирівці.
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Вагнерівці готові продовжити заколот
Ролик записав польовий командир ПВК "Вагнера" з позивним "Берсерк". Він зауважив, що перебуває у Білорусі під Осиповичами. Власне, там і розташоване те саме наметове містечко, куди перекинули найманців.
Від імені ради польових командирів я хочу сказати всім, хто занепав духом, що це лише початок. Усе тільки починається. Наш марш справедливості показав дуже багато цікавого,
– наголосив він.
"Берсерк" не називав усіх деталей. Але його натяків було більш ніж достатньо. Він пригадав, як "певне формування міністерства оборони" буцімто застрягло у пробці. Мав на увазі командир кадирівців, які начебто до Ростова не доїхали, але не все так однозначно.
Вагнерівець каже про відновлення заколоту: дивіться відео
За його словами, вони таки прибули. Ба більше, вдалося поспілкуватися з їхнім командиром. За результатами цього, "дійшли до дуже цікавих висновків". Вони, переконує вагнерівець, "закреслюють деякі наші попередні розбіжності".
Тож він підкреслив, що "серед ваших вірних піхотинців є наші однодумці". Вагнерівець повторив, що все лише починається. І що "шлях" ПВК "Вагнера" ще не завершений.
Ми готові до глобальних подій і потрясінь, які чекають нашу країну та всіх нас,
– додав він.
Зауважимо, що це може бути чергова ІПСО з боку росіян. Та й сам командир вагнерівців може бути ніяким не командиром. З іншого боку, це може не бути ІПСО, а демонстрація того, що збройний заколот був лише початком.
У Росії продовжують "летіти" голови
- Про це під час брифінгу розповів глава розвідки Естонії Марко Гросберг. За його словами, збройний заколот Пригожина став причиною кадрових "чисток" у Росії.
- Гросберг підкреслив, що у країні-агресорці 13 високопоставлених офіцерів затримали. Крім того, близько 15 звільнили. Причому останніх підозрюють у тому, що вони пов'язані зі збройним заколотом Пригожина.
- Не оминув він увагою Суровікіна. Зауважимо, що він "зник безвісти". Цікаво, що журналісти пишуть про те, що генерала утримують та допитують у Москві. Також затримані заступник міністра оборони Росії з тилового забезпечення та генерал російської розвідки.