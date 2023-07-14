Принаймні про це свідчить заява командира вагнерівців. За його словами, "все лише починається". Він пригрозив, що бунт продовжиться, але цього разу до нього долучаться ще й кадирівці.

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Вагнерівці готові продовжити заколот

Ролик записав польовий командир ПВК "Вагнера" з позивним "Берсерк". Він зауважив, що перебуває у Білорусі під Осиповичами. Власне, там і розташоване те саме наметове містечко, куди перекинули найманців.

Від імені ради польових командирів я хочу сказати всім, хто занепав духом, що це лише початок. Усе тільки починається. Наш марш справедливості показав дуже багато цікавого,

– наголосив він.

"Берсерк" не називав усіх деталей. Але його натяків було більш ніж достатньо. Він пригадав, як "певне формування міністерства оборони" буцімто застрягло у пробці. Мав на увазі командир кадирівців, які начебто до Ростова не доїхали, але не все так однозначно.

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За його словами, вони таки прибули. Ба більше, вдалося поспілкуватися з їхнім командиром. За результатами цього, "дійшли до дуже цікавих висновків". Вони, переконує вагнерівець, "закреслюють деякі наші попередні розбіжності".

Тож він підкреслив, що "серед ваших вірних піхотинців є наші однодумці". Вагнерівець повторив, що все лише починається. І що "шлях" ПВК "Вагнера" ще не завершений.

Ми готові до глобальних подій і потрясінь, які чекають нашу країну та всіх нас,

– додав він.

Зауважимо, що це може бути чергова ІПСО з боку росіян. Та й сам командир вагнерівців може бути ніяким не командиром. З іншого боку, це може не бути ІПСО, а демонстрація того, що збройний заколот був лише початком.

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