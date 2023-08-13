Об исчезновение майора россияне сообщали 9 августа. Тогда ВСУ провели спецоперацию и вблизи Казачьих Лагерей провели зачистку от российских разведчиков, сообщает 24 Канал.
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Томов в плену сдает позиции "товарищей"
О плене Томова сообщают российские пропагандисты. Телеграм-каналы публикуют видео, на котором комбат 1822 полка вооруженных сил России майор Томов указывает на карте какие-то позиции. Голос за кадром утверждает, что в плен взяли "целого комбата".
В сети утверждают, что Томов, очевидно, сдает позиции своих "побратимов" на левобережье Херсона. Ведь на опубликованных в сети кадрах офицер что-то тщательно отмечает на карте.
К слову, активист Сергей Стерненко напомнил, что российский офицер очень жестоко обращался с попадавшими в плен украинцами.
Напомним, раньше этот оккупант избивал украинских пленных. Даже несмотря на это с ним в плену обращаются более чем гуманно,
– заявил Стерненко.
Судьба еще 17 разведчиков, пропавших вместе с Томовым – неизвестна.
Томов оказался в плену: смотрите видео
Какая ситуация на Юге: последние новости
- Анна Маляр, комментируя ситуацию в Херсонской области, заявила, что поводов для ажиотажа нет. Она подчеркнула, что подразделения только выполнили задание.
- Вместе с тем Наталья Гуменюк рассказала о проблемах россиян на левобережье Херсона. Она подчеркнула, что у оккупантов проблемы с логистикой и боеприпасами, ведь ВСУ успешно уничтожают вражеские склады. По ее словам, это также повлияло на уменьшение обстрелов в Херсонской области.
- Правда, в воскресенье, 13 августа, россияне цинично обстреляли Херсонщину. В населенных пунктах Станислав и Широкая Балка погибли 7 человек. В Станиславе – двое мужчин, еще одна женщина получила ранения. В Широкой Балке оккупанты убили мужчину и семью – мужчину, женщину, 12-летнего мальчика и девочку, которой было всего 23 дня.