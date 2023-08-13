Об исчезновение майора россияне сообщали 9 августа. Тогда ВСУ провели спецоперацию и вблизи Казачьих Лагерей провели зачистку от российских разведчиков, сообщает 24 Канал.

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Томов в плену сдает позиции "товарищей"

О плене Томова сообщают российские пропагандисты. Телеграм-каналы публикуют видео, на котором комбат 1822 полка вооруженных сил России майор Томов указывает на карте какие-то позиции. Голос за кадром утверждает, что в плен взяли "целого комбата".

В сети утверждают, что Томов, очевидно, сдает позиции своих "побратимов" на левобережье Херсона. Ведь на опубликованных в сети кадрах офицер что-то тщательно отмечает на карте.

К слову, активист Сергей Стерненко напомнил, что российский офицер очень жестоко обращался с попадавшими в плен украинцами.

Напомним, раньше этот оккупант избивал украинских пленных. Даже несмотря на это с ним в плену обращаются более чем гуманно,

– заявил Стерненко.

Судьба еще 17 разведчиков, пропавших вместе с Томовым – неизвестна.

Томов оказался в плену: смотрите видео

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