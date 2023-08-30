Также о работе ПВО известно в Черкасской области. Кроме ракет, применил враг и ударные беспилотники типа "Шахед". Однако к подлету ракет эта угроза уже миновала.

Обратите внимание В Украине – тревога: враг запустил несколько групп "Шахедов" и ракеты, работает ПВО

Атака на Киев 30 августа: что известно

Ночь на 30 августа оказалась очень боевой. Воздушные тревоги в Украине начали объявлять еще перед полночью из-за угрозы "Шахедов". Долгое время силы ПВО работали против этих воздушных целей.

Тем временем интересные события происходили в России – в нескольких областях государства-агрессора были взрывы, местные сообщали о работе ПВО и пролетах дронов "самолетного типа". В частности, взрывы слышали в Орловской области, Брянске, Туле под Москвой, Рязани.

Изрядно досталось Пскову – там, по пока не подтвержденной информации, сильно пострадал аэродром, а на нем – несколько военно-транспортных самолетов Ил-76.

Сразу после этого россияне попытались применить против Украины весь имеющийся в настоящее время оружейный ресурс – "Калибры" против Одесской области и крылатые ракеты авиационного базирования с самолетов Ту-95мс.

Ракеты долетели до Киева после ряда маневров (в частности, в Черкасской области, где местные власти также сообщали о работе ПВО и звуках взрывов) примерно к 5 утра.

Киевская городская и областная военные администрации, а также Воздушные силы проинформировали в социальных сетях об активной работе украинских сил Противовоздушной обороны. По состоянию на половину 6 утра атака продолжалась, после чего начались отбои по стране.

Мэр Киева Виталий Кличко к настоящему времени сообщил, что "в Дарницком районе зафиксировали падение обломков на крышу торгового помещения. В Шевченковском – тоже падение обломков. Все службы следуют на место".