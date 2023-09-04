Кроме того, в самой области сообщали о работе противовоздушной обороны. 24 Канал призывает жителей Одесской области устремляться к укрытиям, ведь это может сохранить жизнь и помочь нашим защитникам эффективно отработать по враждебным целям.

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Что известно о воздушной тревоге в Одесской области