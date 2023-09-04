Кроме того, в самой области сообщали о работе противовоздушной обороны.
24 Канал призывает жителей Одесской области устремляться к укрытиям, ведь это может сохранить жизнь и помочь нашим защитникам эффективно отработать по враждебным целям.
Смотрите также
Россияне атаковали "Шахедами" Одесскую область: под угрозой была портовая инфраструктура, работала ПВО Что известно о воздушной тревоге в Одесской области Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.
02:36 Воздушные силы также сообщили об опасности Килийского района Одесской области. Они призывали находиться жителей этого района в укрытиях. 02:31 Воздушные силы призвали жителей Измаильского района находиться в укрытиях. 02:28 Телеграм-канал Monitor отметил, что угроза существует только для Измаильского района Одесской области из-за ударных БПЛА. Других реальных угроз сейчас нет. 02:25 В Воздушных силах сообщили об опасности жителей села Приморское Одесской области. Там подчеркнули, что враг может применить беспилотники по населенному пункту. 02:15 Мониторинговый телеграм-канал Monitor рассказал о работе ПВО в Одесской области. 02:08 Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил об угрозе Измаильскому району Одесской области. Он призвал жителей района находиться в укрытиях, а также не снимать ПВО. 02:00 В Воздушных силах была объявлена воздушная тревога в Одесской области. Сирены звучали из-за опасности применения россиянами ударных БПЛА типа "Шахед". Какие базовые правила для пребывания в укрытиях во время тревоги Когда раздается сигнал воздушной тревоги, важно немедленно искать убежища в назначенном укрытии. Непосредственная угроза охватывает не только возможность прямого удара, но и опасность ударной волны, которая, как известно, может повлечь за собой серьезные травмы или смертельные случаи. Также рекомендуется придерживаться правила "двух стен", предусматривающего поиск убежища в комнате с двумя стенами. Кроме того, важно держаться подальше от окон и дверей, чтобы предотвратить потенциальную опасность. Ни в коем случае нельзя выходить на балкон во время тревоги. В случае, если укрытия поблизости нет, можно найти убежище в своих жилищах. Оптимальным выбором для таких обстоятельств ванная комната, туалет или коридор.