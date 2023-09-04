Кроме того, в самой области сообщали о работе противовоздушной обороны. 24 Канал призывает жителей Одесской области устремляться к укрытиям, ведь это может сохранить жизнь и помочь нашим защитникам эффективно отработать по враждебным целям.

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Что известно о воздушной тревоге в Одесской области

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02:36 Воздушные силы также сообщили об опасности Килийского района Одесской области. Они призывали находиться жителей этого района в укрытиях.

02:31 Воздушные силы призвали жителей Измаильского района находиться в укрытиях.

02:28 Телеграм-канал Monitor отметил, что угроза существует только для Измаильского района Одесской области из-за ударных БПЛА. Других реальных угроз сейчас нет.

02:25 В Воздушных силах сообщили об опасности жителей села Приморское Одесской области. Там подчеркнули, что враг может применить беспилотники по населенному пункту.

02:15 Мониторинговый телеграм-канал Monitor рассказал о работе ПВО в Одесской области.

02:08 Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил об угрозе Измаильскому району Одесской области. Он призвал жителей района находиться в укрытиях, а также не снимать ПВО.