Крім цього, у самій області повідомляли про роботу протиповітряної оборони. 24 Канал закликає жителів Одеської області прямувати до укриттів, адже це може зберегти життя та допомогти нашим захисникам ефективно відпрацювати по ворожих цілях.

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Що відомо про повітряну тривогу в Одеській області