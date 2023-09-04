Крім цього, у самій області повідомляли про роботу протиповітряної оборони. 24 Канал закликає жителів Одеської області прямувати до укриттів, адже це може зберегти життя та допомогти нашим захисникам ефективно відпрацювати по ворожих цілях.

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Що відомо про повітряну тривогу в Одеській області

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

02:36 Повітряні сили також повідомили про небезпеку для Кілійського району Одеської області. Вони закликали перебувати жителів цього району в укриттях.

02:31 Повітряні сили закликали жителів Ізмаїльського району перебувати в укриттях.

02:28 Телеграм-канал Monitor зазначив, що загроза наразі існує лише для Ізмаїльського району Одещини через ударні БпЛА. Інших реальних загроз зараз немає.

02:25 У Повітряних силах повідомили про небезпеку для жителів села Приморське Одеської області. Там наголосили, що ворог може застосувати безпілотники по населеному пункту.

02:15 Моніторинговий телеграм-канал Monitor розповів про роботу ППО в Одеській області.

02:08 Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про загрозу для Ізмаїльського району Одеської області. Він закликав жителів району перебувати в укриттях, а також не знімати роботу ППО.