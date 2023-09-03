Оккупанты заранее знают, что большинство беспилотников собьет украинское ПВО. Но продолжают запускать десятки "Шахедов", чтобы долетело несколько. Удивительная логика и мотивы россиян 24 Каналу объяснил полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан.

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Одессу нужно усилить системами ПВО

При запуске дронов-камикадзе просчитывают маршрут с учетом определенных моментов, связанных с коэффициентами пресыщения наших систем противовоздушной обороны.

Некоторые "Шахеды" специально идут на убой, чтобы несколько пролетели. Зная определенный коэффициент, у них задача, чтобы прошли, например, три "Шахеда". Для этого сверху нужно еще 22, которые точно собьют,

– объяснил Роман Свитан.

Таким образом, россияне пытаются вычислить слабые места противовоздушной обороны Украины. И кое-где им действительно удается это сделать. Для того чтобы такого не происходило, украинским силам ПВО нужно постоянно маневрировать, постоянно увеличивать количество мобильных групп.

"Одессу уже давно нужно прикрывать серьезной системой противовоздушной обороны и не надеяться на зерновые соглашения. Ее нужно прикрывать примерно так же, как и Киев", – отметил полковник запаса.

Для Одессы необходим целый комплекс ПВО, включая береговые ракетные комплексы (БРК), чтобы прикрывать береговую линию хотя бы в Румынию. По мнению Свитана, это позволило бы без договоренностей с Россией или ООН возить наши товары.

Кроме того, по мнению военного эксперта, важно не связывать руки украинским спецслужбам, когда говорится об уничтожении российских кораблей в Черном море.

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