Йоганніс наголосив, що Румунія начебто встановила повний контроль над національним простором. Водночас країну турбує, що російські атаки відбуваються поблизу румунського кордону.

Зверніть увагу Вночі під час атаки в районі Ізмаїльського порту російські "Шахеди" впали в Румунії

Ангел Тілвар – міністр оборони – проінформував президента про нещодавні атаки. Однак дронів "не було".

Можу вам сказати, що жоден безпілотник, жодна частина будь-якого пристрою не досягла Румунії. Я можу сказати те, що вже сказав: Румунія має надзвичайно сильні гарантії безпеки, найсильніші в нашій історії,

– наголосив президент.

"Шахеди" впали у Румунії: що відомо

Російські БпЛА залетіли на територію Румунії у ніч на 4 вересня. Українські прикордонники відразу ж сповістили про це своїх румунських колег. Водночас жодної відповіді не було. На території Румунії зафіксували відразу дві детонації.

Дмитро Кулеба заявив: не можна заперечувати, що на території Румунії щось впало. Україна має відповідні фотодокази. В Офісі Президента наголосили, що важливо посилити санкції проти країни-терористки. Російському ВПК потрібно "перекрити кисень".