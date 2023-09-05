Йоганнис подчеркнул, что Румыния вроде бы установила полный контроль над национальным пространством. В то же время страна беспокоит, что российские атаки происходят вблизи румынской границы.

Обратите внимание Ночью в атаке в районе Измаильского порта российские "Шахеды" упали в Румынии

Ангел Тилвар – министр обороны – проинформировал президента о недавних атаках. Однако дронов "не было".

Могу сказать, что ни один беспилотник, ни одна часть любого устройства не достигла Румынии. Уже сказал: Румыния имеет чрезвычайно сильные гарантии безопасности, самые сильные в нашей истории,

– подчеркнул президент.

"Шахеды" упали в Румынии: что известно

Российские БПЛА залетели на территорию Румынии в ночь на 4 сентября. Украинские пограничники сразу же известили об этом своих румынских коллег. В то же время, никакого ответа не последовало. На территории Румынии было зафиксировано сразу две детонации.

Дмитрий Кулеба заявил: нельзя отрицать, что на территории Румынии что-то упало. Украина имеет соответствующие фотоподтверждения. В Офисе Президента подчеркнули, что важно усилить санкции против страны-террористки. Российскому ВПК нужно "перекрыть кислород".