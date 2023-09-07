Політолог Олег Лісний сказав 24 Каналу, що така обережна позиція стосується не конкретної держави, а всього блоку НАТО. Альянс робить усе можливе, щоб уникнути ескалації та не спровокувати Росію на застосування ядерної зброї.

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"Як на мене, ця позиція безпорадна, тому що Путін поступово перевіряє НАТО "на слабо". Йому дуже важливо з'ясувати, наскільки дієва не лише п'ята стаття, а й четверта", – зазначив Лісний.

Четверта стаття установчого договору НАТО передбачає консультації між країнами-членами, якщо, на думку якоїсь із них, є ризик загрози. П'ята стаття передбачає негайну реакцію НАТО на збройний напад на будь-яку країну-член.

Якщо російський диктатор побачить, що всі його спроби дестабілізувати ситуацію залишаються без уваги НАТО, це розв'яже йому руки.

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"Мабуть, крайня точка ескалації – це застосування ядерної зброї. Але якщо постійно цього боятись, то можна це й отримати", – припустив Лісний.

На думку політолога, потрібно щоразу демонструвати країні-агресорці, що її дії не лишились непоміченими, і вимагати припинення провокацій. Це вже буде краще, ніж просто ігнорувати інциденти.

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