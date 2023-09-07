Політолог Олег Лісний сказав 24 Каналу, що така обережна позиція стосується не конкретної держави, а всього блоку НАТО. Альянс робить усе можливе, щоб уникнути ескалації та не спровокувати Росію на застосування ядерної зброї.
Читайте також Якщо уламки "Шахеда" впали на нашій території – це порушення суверенітету, – президент Румунії
"Як на мене, ця позиція безпорадна, тому що Путін поступово перевіряє НАТО "на слабо". Йому дуже важливо з'ясувати, наскільки дієва не лише п'ята стаття, а й четверта", – зазначив Лісний.
Якщо російський диктатор побачить, що всі його спроби дестабілізувати ситуацію залишаються без уваги НАТО, це розв'яже йому руки.
Чому важливо відповідати на будь-яку провокацію Росії
"Мабуть, крайня точка ескалації – це застосування ядерної зброї. Але якщо постійно цього боятись, то можна це й отримати", – припустив Лісний.
На думку політолога, потрібно щоразу демонструвати країні-агресорці, що її дії не лишились непоміченими, і вимагати припинення провокацій. Це вже буде краще, ніж просто ігнорувати інциденти.
Чому Румунія не одразу визнала, що російські дрони впали на її території: дивіться відео 24 Каналу
Російські дрони впали в Румунії: основне
- Інформація про падіння "Шахедів" за межами України з'явилась від Державної прикордонної служби. Так, деякі дрони впали і вибухнули на території Румунії.
- Однак у Румунії певний час заперечували цей факт. Міноборони країни заявило, що російські засоби нападу ніколи не загрожували національній території чи територіальним водам Румунії.
- Дмитро Кулеба заявив, що Україна має фотодокази падіння російських дронів у Румунії. Міністр закордонних справ припустив, що країна взяла паузу, щоб вивчити всі деталі.
- Лише 6 вересня в Румунії визнали, що уламки російського дрона впали на її території. Міністр оборони Анхель Тілвар заявив, що в країні посилять заходи безпеки.