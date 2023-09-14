Советник главы ОПУ Михаил Подоляк сказал 24 Каналу, что возможны два решения, чтобы обезопасить Румынию от российских дронов.

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"Это же не вопрос Румынии – это вопрос коллективного органа НАТО. Он должен провести консультации согласно четвертой статье и после этого решить. На мой взгляд, есть два решения", – отметил Подоляк.

Статья 4 договора НАТО предполагает, что страны-члены будут консультироваться между собой всякий раз, когда, по мнению какой-либо из них, возникнет угроза любой из них.

О каких решениях речь

Первое решение – это предоставить Украине гораздо больше систем противовоздушной обороны или дополнительные снаряды к ним. Так наша страна сможет полностью закрыть небо, чем обезопасит все страны за собой.

Второе решение – это увеличить количество систем ПВО на границе самой Румынии, чтобы она самостоятельно сбивала российские дроны.

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Подоляк добавил, что первое решение ему нравится больше, однако принять его может только Североатлантический альянс.

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