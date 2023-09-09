Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко рассказал 24 Каналу о действительно эффективном способе защиты от российских атак. По его словам, стоит последовать примеру Турции, которая сбила в своем воздушном пространстве Су-24.

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"Надо сбить пару БПЛА, которые летят в Одессу или другие украинские порты в пределах бесполетной зоны. И больше они туда не будут летать", – констатировал Огрызко.

Чтобы обезопаситься от российских атак, нужно применить силу: смотрите видео 24 Канала

Так, Россия понимает только язык силы, поэтому с ней нужно соответственно обращаться. Но для этого нужно как минимум "видеть" ее дроны и осознавать ответственность.

Подробнее об инциденте в небе Турции

Утром 24 ноября 2015 года два российских бомбардировщика Су-24 нарушили воздушное пространство Турции. В ответ два турецких истребителя F-16 поднялись в воздух и сделали 10 предупреждений в течение пяти минут, но среагировал только один вражеский самолет.

Тогда один из турецких истребителей атаковал российский бомбардировщик на высоте 6000 метров. В результате командир самолета погиб, а штурман получил ранения и эвакуировался на базу российских военных в Сирии.

Правомерность действий Турции, защищавшей свои границы, признали во всем мире.

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