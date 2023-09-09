Ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко розповів 24 Каналу про дійсно ефективний спосіб захисту від російських атак. За його словами, варто взяти приклад з Туреччини, яка збила у своєму повітряному просторі Су-24.

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"Треба збити пару БпЛА, які летять на Одесу чи на інші українські порти в межах безпольотної зони. І більше вони туди не літатимуть", – констатував Огризко.

Щоб убезпечитись від російських атак, потрібно застосувати силу: дивіться відео 24 Каналу

Так, Росія розуміє лише мову сили, тож з нею потрібно відповідно поводитись. Але для цього потрібно як мінімум "бачити" її дрони та усвідомлювати відповідальність.

Детальніше про інцидент у небі Туреччини

Вранці 24 листопада 2015 року два російські бомбардувальники Су-24 порушили повітряний простір Туреччини. У відповідь два турецькі винищувачі F-16 піднялись у повітря і зробили 10 попереджень протягом п'яти хвилин, але зреагував лише один ворожий літак.

Тоді один з турецьких винищувачів атакував російський бомбардувальник на висоті 6000 метрів. Унаслідок цього командир літака загинув, а штурман отримав поранення і евакуювався на базу російських військових у Сирії.

Правомірність дій Туреччини, яка захищала свої кордони, визнали в усьому світі.

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