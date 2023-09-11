Він наголосив, що немає ознак того, що країна-агресорка планувала атакувати Румунію цілеспрямовано. Джоане також закликав румунських громадян заспокоїтися через інцидент на кордоні з падінням російського безпілотника.

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Для Румунії немає небезпеки після уламків падіння "Шахедів"

Під час відкриття двох навчальних закладів у повіті Дамбовіца у Румунії заступник генсека НАТО Мірча Джоане заявив, що немає жодних доказів того, що Росія має наміри напасти на державу-союзницю. Цей коментар стосувався ситуації, коли у прикордонному з Україною районі Плауру були ідентифіковані уламки другого безпілотника.

Я хочу запевнити румунську громадськість і громадськість сусідніх територій, що немає причин для занепокоєння,

— сказав Джоане.

Він також закликав громадськість до "спокою та впевненості", особливо жителів прикордонних з нашою державою повітів. Він наголосив, що Альянс контролює ситуацію і не допустить подальшої ескалації конфлікту.

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