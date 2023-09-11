Він наголосив, що немає ознак того, що країна-агресорка планувала атакувати Румунію цілеспрямовано. Джоане також закликав румунських громадян заспокоїтися через інцидент на кордоні з падінням російського безпілотника.
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Для Румунії немає небезпеки після уламків падіння "Шахедів"
Під час відкриття двох навчальних закладів у повіті Дамбовіца у Румунії заступник генсека НАТО Мірча Джоане заявив, що немає жодних доказів того, що Росія має наміри напасти на державу-союзницю. Цей коментар стосувався ситуації, коли у прикордонному з Україною районі Плауру були ідентифіковані уламки другого безпілотника.
Я хочу запевнити румунську громадськість і громадськість сусідніх територій, що немає причин для занепокоєння,
— сказав Джоане.
Він також закликав громадськість до "спокою та впевненості", особливо жителів прикордонних з нашою державою повітів. Він наголосив, що Альянс контролює ситуацію і не допустить подальшої ескалації конфлікту.
Що відомо про падіння уламків "Шахедів" в Румунії
- Під час атаки на Україну ввечері 4 вересня російський безпілотник впав на території Румунії. Спочатку влада спростовувала ці заяви, але зрештою визнала подію 6 вересня, через два дні після інциденту.
- Зрештою 9 вересня Румунія виявила уламки невпізнаного безпілотника, схожого на російський. Національне міністерство негайно почало розслідування цього питання.
- У світлі останніх подій Міністерство закордонних справ Румунії негайно викликало главу російської дипломатичної місії 10 вересня. Під час зустрічі було висловлено протест щодо порушення повітряного простору Румунії з проханням до Росії припинити напади на країну.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний після того, як в країні виявили уламки безпілотників зв'язався з начальником Штабу оборони ЗС Румунії генералом Даніелем Петреску. Вони обговорили посилення протиповітряної оборони України, щоб захиститися від ворожих безпілотників.