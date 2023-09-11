Он отметил, что нет признаков того, что страна-агрессорка планировала атаковать Румынию целенаправленно. Джоане также призвал румынских граждан успокоиться из-за инцидента на границе с падением российского беспилотника.

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Для Румынии нет опасности после обломков падения "Шахедов"

Во время открытия двух учебных заведений в уезде Дамбовица в Румынии заместитель генсека НАТО Мирча Джоане заявил, что нет никаких доказательств того, что Россия намерена напасть на государство-союзницу. Этот комментарий касался ситуации, когда в приграничном с Украиной районе Плаура были идентифицированы обломки второго беспилотника.

Я хочу заверить румынскую общественность и общественность соседних территорий, что нет причин для беспокойства,

- сказал Джоан.

Он также призвал общественность к "спокойствию и уверенности", особенно жителей приграничных с нашим государством уездов. Он подчеркнул, что Североатлантический союз контролирует ситуацию и не допустит дальнейшей эскалации конфликта.

Что известно о падении обломков "Шахедов" в Румынии