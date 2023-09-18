Про скаргу Києва до Світової організації торгівлі стало відомо 18 вересня. Того ж дня польські ЗМІ почали писати, що Варшава, Будапешт і Братислава припиняють участь у механізмі обговорень імпорту українського зерна.
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Чим мотивоване таке рішення
Одне з інформаційних агенств Польщі пояснило з посиланням на власні джерела рішення трьох країн тим, що Київ може використати інформацію, надану в межах Координаційної платформи, проти Польщі, Угорщини та Словаччини у процесі СОТ.
У зв'язку зі заявами України про порушення справ проти Польщі, Угорщини та Словаччини у Світовій організації торгівлі, ці три країни ЄС не братимуть участь в роботі платформи в Брюсселі щодо питання українського зерна,
– йдеться у матеріалі RAP.
Контекст
- Слід сказати, що 15 вересня Єврокомісія оголосила, що не буде продовжувати обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України.
- Водночас наша держава заявила про готовність вжити заходів з обмеження імпорту зі свого боку.
- Однак у Варшаві, Будапешті та Братиславі вирішили запровадити односторонні обмеження. До того ж у Польщі констатували, що вводять відповідні обмеження на безстроковий термін.