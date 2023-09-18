Про скаргу Києва до Світової організації торгівлі стало відомо 18 вересня. Того ж дня польські ЗМІ почали писати, що Варшава, Будапешт і Братислава припиняють участь у механізмі обговорень імпорту українського зерна.

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Чим мотивоване таке рішення

Одне з інформаційних агенств Польщі пояснило з посиланням на власні джерела рішення трьох країн тим, що Київ може використати інформацію, надану в межах Координаційної платформи, проти Польщі, Угорщини та Словаччини у процесі СОТ.

У зв'язку зі заявами України про порушення справ проти Польщі, Угорщини та Словаччини у Світовій організації торгівлі, ці три країни ЄС не братимуть участь в роботі платформи в Брюсселі щодо питання українського зерна,

– йдеться у матеріалі RAP.

Зверніть увагу! Координаційну платформу було створено весною 2023 року після запровадження кількома державами Євросоюзу односторонніх обмежень на імпорт української агропродукції. В її роботі брали участь представники таких країн, як Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія, Болгарія, звісно, України, а також делегати від Європейської комісії.

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