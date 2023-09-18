Якщо "зерновий" конфлікт не вирішиться, Польща допускає блокування вступу України в ЄС. Про це заявив міністр сільського господарства Роберт Телус.

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Членство України в ЄС під загрозою

У Польщі ввели одностороннє ембарго на пшеницю, кукурудзу, насіння ріпаку та соняшник з України. Київ ж у відповідь планує оскаржувати цю заборону у суді. За словами Телуса, невирішення цього питання може позначитися на позиції Польщі щодо вступу України до ЄС.

Якщо ми не створимо інструменти сьогодні, Польща точно не погодиться на вступ України до Європейського Союзу,

– заявив він.

Міністр додав, що коли Польща приєдналася до ЄС, вона мала виконати жорсткі умови. Такі самі умови треба поставити й Україні, вважає посадовець.

Нагадаємо, що, зокрема згідно з рішенням Єврокомісії, Україні потрібно було до 18 вересня вжити заходів з контролю за експортом 4 груп товарів, щоб запобігти їх впливу на ринок сусідніх держав-членів ЄС.

Телус підкреслив, що вони вимушені захищати інтереси власного сільського господарства.

За словами міністра, з огляду на поточну ситуацію "польське сільське господарство ніколи не виграє українське".

Там кілька сотень тисяч господарств. Це зовсім інше сільське господарство, тому наша позиція така сильна,

– пояснив він.

Позиція України

В Україні заявили, що запровадять цілу низку спецзаходів, щоб скасувати блокаду експорту зерна. Так, наша держава погодилася запровадити будь-які правові заходи, зокрема систему ліцензування експорту, впродовж 30 днів задля уникнення сплеску цін на зерно.

Крім того, у МЗС назвали п'ять причин, чому не варто продовжувати заборону на український агроімпорт. Серед них і те, що це означає економічне посилення країни-агресорки, яка є конкурентом України на світових ринках зерна. Для неї заборон на ринку ЄС немає. Скорочення постачання українського зерна означає можливість для Росії заробляти більше грошей на війні проти України.

Ембарго на український імпорт: що відомо