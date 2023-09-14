Речник Міністерства закордонних справ у коментарі 24 Каналу розповів, що є щонайменше 5 причин, чому не варто продовжувати заборону Єврокомісії.

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Чому треба скасувати заборону на імпорт зернових з України

Олег Ніколенко назвав щонайменше п'ять причин через які не варто продовжувати заборону Єврокомісії на експорт українського зерна. Зокрема, мовиться про те, що:

Україна та Євросоюз створили спільну координаційну платформу, в рамках якої пропрацювали всі застереження з боку деяких європейських країн;

експорт української сільськогосподарської продукції не є причиною дестабілізації європейського ринку;

сьогоднішнє, 14 вересня, рішення Болгарії відновити імпорт українських зернових лише підтверджує безпідставність односторонніх обмежувальних заходів;

штучне обмеження українського експорту грає на руку Росії, яка є конкурентом України на світових ринках зерна. Для неї заборон на ринку ЄС немає. Адже скорочення постачання українського зерна означає можливість для Росії заробляти більше грошей на війні проти України.

У МЗС додали, що штучно стримуючи експорт української продукції, Кремль отримує додаткові умови для міжнародної експансії та ресурси для продовження війни проти України. Окрім того, речник міністерства запевнив, що заборона на імпорт порушує:

угоду про асоціацію між Україною та ЄС;

принципи та норми єдиного ринку ЄС.

Переконані, що будь-яке рішення, загальноєвропейське або національне, яке і надалі обмежуватиме українських аграрний експорт буде не лише безпідставним та протиправним, але і шкодитиме спільним економічним інтересам України, держав-членів ЄС, Європейського Союзу загалом, а також матиме дестабілізуючий характер на світовий ринок продовольства,

– пояснили в міністерстві.

Також в МЗС зазначили, що Київ розраховує на скасування будь-яких обмежень на українську сільськогосподарську продукцію. Це дозволить припинити порушення угоди про асоціацію між Україною та ЄС та принципів і норм єдиного ринку ЄС.

Чому запровадили заборону та що кажуть в МЗС

Всесторонній аналіз даних та процесів засвідчив, що експорт українських зернових не є причиною дестабілізації внутрішнього ринку ЄС,

– запевнили в міністерстві.

За їхніми даними, з часу дії заборони та тривалої відсутності української аграрної продукції уряди Словаччини, Польщі, Румунії та Угорщини не врегулювали проблеми своїх фермерів.

"Це вказує на наявність зовсім інших чинників ринкового тиску, зокрема глобального коригування цін", – пояснили в МЗС.

До речі, заборону на імпорт українського зерна запровадили Румунія, Польща, Словаччина та Болгарія. Адже таке рішення мало б допомогти фермерам цих країн реалізовувати власну сировину за найкращою ціною.

Саме тому Польща виступає за продовження заборони імпорту українських зернових. Там не хочуть дозволити, щоб українське зерно потрапляло до Польщі відразу після жнив.