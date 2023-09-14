Спикер Министерства иностранных дел в комментарии 24 Канала рассказал, что есть по меньшей мере 5 причин, по которым не стоит продолжать запрет Еврокомиссии.

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Почему нужно отменить запрет на импорт зерновых из Украины

Олег Николенко назвал по меньшей мере пять причин, по которым не стоит продолжать запрет Еврокомиссии на экспорт украинского зерна. В частности, говорится о том, что:

Украина и Евросоюз создали общую координационную платформу, в рамках которой проработали все оговорки со стороны некоторых европейских стран;

экспорт украинской сельскохозяйственной продукции не является причиной дестабилизации европейского рынка;

сегодняшнее, 14 сентября, решение Болгарии возобновить импорт украинских зерновых только подтверждает безосновательность односторонних ограничительных мер;

искусственное ограничение украинского экспорта играет на руку России, конкуренту Украины на мировых рынках зерна. Для нее запретов на рынке ЕС нет. Ведь сокращение поставок украинского зерна означает возможность для России зарабатывать больше денег на войне против Украины.

В МИД добавили, что искусственно сдерживая экспорт украинской продукции, Кремль получает дополнительные условия для международной экспансии и ресурсы для продолжения войны против Украины. Кроме того, представитель министерства заверил, что запрет на импорт нарушает:

соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС;

принципы и нормы одного рынка ЕС.

Убеждены, что любое решение, общеевропейское или национальное, которое и в дальнейшем будет ограничивать украинский аграрный экспорт, будет не только безосновательным и противоправным, но и будет вредить общим экономическим интересам Украины, государств-членов ЕС, Европейского Союза в целом, а также будет носить дестабилизирующий характер на мировой рынок продовольствия,

– объяснили в министерстве.

Также в МИД отметили, что Киев рассчитывает на отмену каких-либо ограничений на украинскую сельскохозяйственную продукцию. Это позволит прекратить нарушение Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и принципов и норм единого рынка ЕС.

Почему ввели запрет и что говорят в МИДе

Всесторонний анализ данных и процессов показал, что экспорт украинских зерновых не является причиной дестабилизации внутреннего рынка ЕС,

– заверили в министерстве.

По их данным, с момента действия запрета и длительного отсутствия украинской аграрной продукции правительства Словакии, Польши, Румынии и Венгрии не урегулировали проблемы своих фермеров.

"Это указывает на наличие совсем других факторов рыночного давления, в том числе глобальной корректировки цен", – пояснили в МИД.

Кстати говоря, запрет на импорт украинского зерна ввели Румыния, Польша, Словакия и Болгария. Ведь такое решение должно было помочь фермерам этих стран реализовывать собственное сырье по лучшей цене.

Именно поэтому Польша выступает за продолжение запрета на импорт украинских зерновых. Там не хотят разрешить, чтобы украинское зерно попадало в Польшу сразу после жатвы.