Залежність від союзників або власний шлях

Ми не можемо домовлятися, оскільки це означатиме наше зникнення у короткостроковій перспективі. З'їдять і кісточки виплюнуть. Або навіть із кістками переварять.

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Росіяни зупинитися не можуть через остаточну втрату репутації та можливість виникнення внутрішнього невдоволення владою. Ну і роздуту самооцінку "наддержави" куди подіти? Типу росіяни "ніколи не програють" або "росіяни своїх не кидають". Програють і кидають.

Уже минув понад рік, як репутація "наддержави" потонула у лайні, а авторитет бовтається на рівні африканських країн чи країн третього світу. Однак ніколи, навіть спливаючи кров'ю і захлинаючись у своїх екскрементах, Росія цього не визнає.

Її мобілізаційний потенціал вищий за наш у рази. Отже, ми можемо покладатися лише на технічні засоби, які переважають противника за якістю, технологіями та ефективністю.

Такі засоби ми, на жаль, самі не виробляємо. У цій тривалій війні нам доведеться покладатися на допомогу союзників. У всьому. Аж до навчання особового складу.

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Це означає залежність у схвалені будь-яких рішень. Або натякає на необхідність проєктувати свою зброю та будувати власне виробництво. Хто дівчину годує, той її танцює. А танець на нас чекає довгий... справжній марафон. Без власних напрацювань нам у цьому марафоні буде дуже складно.