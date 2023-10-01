Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович. По его мнению, Конгрессу США вскоре удастся прийти к соглашению о предоставлении Украине средств для укрепления обороноспособности.

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Что означает временный бюджет США

Финансовый год в Соединенных Штатах традиционно начинается с 1 октября. Соответственно, до этого времени американские конгрессмены должны принять бюджет на следующий возраст. В случае же непринятия бюджета система управления страной становится практически парализованной.

Как отмечает Рейтерович, американские конгрессмены не впервые принимают временный бюджет для того, чтобы получить больше времени на достижение компромисса в расходах. Как правило, такие "шатдауны" (аварийная остановка работы – 24 Канал) происходят накануне выборов. Соответственно, оппозиционная Республиканская партия использует этот прием для обретения электоральных симпатий.

"Россия пытается раскрутить эту тему и подать ее как снижение поддержки Украины в Соединенных Штатах. Хотя все, кто ориентируются в азах американской политики, прекрасно понимают, что (проблемы с принятием бюджета – 24 Канал) – это внутриамериканская история", – заверил политолог.

Как это повлияет на помощь Украине

По словам Рейтеровича, в будущем Конгресс США обязательно примет отдельный закон о поддержке Украины.

"У Украины есть поддержка как республиканцев, так и демократов. Конечно, в республиканской партии есть 20 сумашедших трампистов, которые постоянно манипулируют этим вопросом. Но я думаю, что с ними получится найти общий язык или просто заблокировать их попытки сорвать выделение помощи Украине", – предположил политолог.

Игорь Рейтерович про временный бюджет США: смотрите видео

В то же время, очень важно, чтобы помощь Украине поступала в надлежащих объемах и рассматривалась отдельно от других внутриамериканских вопросов. В частности, количество средств, которые поступят Украине, напрямую будет зависеть от аудита военной помощи, который проводят минобороны США.

"Я убежден, что (результаты аудита - 24 Канал) будут нормальными, ведь до сих пор не было известно ни об одном факте, когда американская помощь использовалась Украиной не по назначению", – отметил Рейтерович.

Соответственно, когда у Джозефа Байдена появятся официальные данные, подтвержденные аудитом, это станет очень значимым аргументом в пользу продолжения поддержки Украины и выбьет из рук трампистов аргументы о том, что Украина якобы злоупотребляет помощью Соединенных Штатов.

Почему республиканцам удалось исключить поддержку Украины из временного бюджета У оппозиционных республиканцев большинство в Палате представителей (нижняя палата американского парламента – 24 Канал). Благодаря этому именно оппозиция имела решающий голос по вопросу одобрения или неодобрения бюджета. Как объяснял Павел Климкин, сейчас 80% республиканских избирателей поддерживают кандидатов, которые скептически относятся к поддержке Украины. Соответственно, все больше конгрессменов должны учитывать этот тренд во время голосования.

Принятие временного бюджета США и поддержка Украины