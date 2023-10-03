О том, что Польша не была приглашена на оборонный форум, Яцек Сасин говорил в эфире польского телевидения. По его словам, крупнейший оборонный концерн страны Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) якобы не был приглашен на профильное мероприятие в Украину.

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Почему возникла путаница

Прошу прощения за возникшее недоразумение,

– написал министр в соцсети Х, ранее известной как твиттер.

В сообщении он пояснил, что во время интервью не было полной информации о ситуации. Когда же министр поговорил с главой концерна PGZ, то узнал, что его утверждение не было правдивым.

Polska Grupa Zbrojeniowa получила приглашение в Киев, но решила не ехать. Сасин приобщил к своему сообщению заявление концерна, где якобы объяснили причины этого шага. Но там преимущественно общие фразы, так что настоящие причины остаются неясны.

Согласно заявлению PGZ, концерн постоянно контактирует с Украиной, сотрудничество с украинскими коллегами налажено и подписаны определенные контракты, в частности об обслуживании "Леопардов" и поставках самоходных гаубиц "Краб" (последний контракт назван рекордным).

Наше присутствие там постоянное и ценится,

– подытожили авторы заявления.

Представитель PGZ Беата Перковская в комментарии "Укринформу" также подчеркнула постоянное активное сотрудничество сторон. По ее словам, Польша получила приглашение на мероприятие, но посетить его помешали "другие обстоятельства". Украинская сторона якобы была в курсе ситуации.

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Форум раздора

Яцек Сасин довольно резко высказался не только о якобы отсутствии приглашения, но и об украинских властях в целом: мол, Украина хочет дружить с Германией, пока в Польше выборы, и вообще, хочет чуть ли не смены власти в Польше. Он сказал, что в последнее время со стороны Украины много недружественных шагов, и это один из них.

Посол Украины в Польше Василий Зварыч опроверг эти заявления, сказав, что Польша получила приглашение одной из первых. Ехать или нет – каждая страна решала самостоятельно, но это не повод винить Украину в том, что Польши не было на форуме.