В интервью польскому изданию Зварич на вопросы журналистов ответил, почему на Форуме оборонных индустрий не было Польши.

Смотрите также Экспорт украинского зерна: Польша и Венгрия бойкотировали координационное заседание

Польша получила приглашение на форум одной из первых

Зварич заявил, что "это вопрос к польской стороне, потому что Польша была одной из первых, кого пригласили на это мероприятие".

Мы пригласили всех из дружественных стран, в том числе и предприятия оборонной промышленности. Польша одной из первых получила это приглашение, поэтому мы ждали участие польской стороны,

– сказал Василий Зварич.

Посол также отметил, что принимать приглашение или нет – суверенное решение каждой страны. И Украина с уважением относится к таким решениям. В то же время, он добавил, что это не повод обвинять Украину в том, что Польши не было на форуме.

Польша отрицает, что получила приглашение

Польский министр госактивов Яцек Сасин в эфире Radio ZET заявил, что их самый крупный оборонный концерн Polska Grupa Zbrojeniowa не получил приглашение на Форум оборонных индустрий в Киеве.

Он также обвинил Украину в том, что в последнее время она "не слишком дружественная" к Польше.

Мы в последнее время видели много недружественных шагов со стороны Украины. Боюсь, это связано с текущими политическими интересами украинской власти, которая считает, что пока в Польше идет (избирательная) кампания, лучше налаживать партнерство с Германией, и играет роль того, кто демонстрирует, что не ставит на это правительство – которое является адвокатом для Украины и столько сделало для украинцев, а что лучше ставить на смену власти в Польше,

– заявил Яцек Сасин.

Он отметил, что "это будет иметь плохие последствия для Украины".

Отметим, что в конце сентября в Киеве состоялось первый Форум оборонных индустрий. Его посетили более 30 стран и 250 оборонных компаний мира. Кроме того, Украина создала Альянс оборонных индустрий. К нему могут присоединиться производители оружия и военной техники со всего мира.