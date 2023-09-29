Об этом заявил спикер Еврокомиссии по аграрным вопросам Олоф Гилл, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе. По словам спикера Комиссии, участие в заседании платформы необязательно.

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Представители Польши и Венгрии не пришли на заседание

В то же время, он добавил, что Еврокомиссия продолжает сотрудничать со всеми заинтересованными государствами-членами ЕС во время платформы и за ее пределами.

Для участия во вчерашнем заседании платформы были приглашены все стороны. Вчера не было представителей от Польши и Венгрии,

– сказал Олоф Гилл.

В Еврокомиссии подчеркнули, что следующее заседание платформы состоится в ближайшее время. Но дату не назвали.

В Брюсселе рассказали, что Еврокомиссия приветствует эффективную работу, проведенную Украиной после принятия указа о системе лицензирования по проверке и разрешению экспорта некоторых сельскохозяйственных продуктов.

Во время вчерашней встречи стороны обменялись мнениями по предложенному плану действий.

На вчерашнем заседании был завершен обмен комментариями по плану действий, что, по моему мнению, очень позитивный и конструктивный шаг вперед. Теперь все стороны продолжат конструктивное взаимодействие с целью скорейшего внедрения плана,

– сказал спикер ЕК.

Олоф Гилл отметил, что исполнительный вице-президент Домбровскис посетит приграничный регион Словакии 5 – 7 октября, чтобы оценить прогресс, достигнутый в работе "Путей солидарности".

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