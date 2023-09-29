Про це заявив речник Єврокомісії з аграрних питань Олоф Ґілл, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі. За словами спікера Комісії, участь в засіданні платформи не є обов'язковою.

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Представники Польщі та Угорщини не прийшли на засідання

Водночас він додав, що Єврокомісія продовжує співпрацювати з усіма зацікавленими державами-членами ЄС під час платформи та поза її межами.

До участі у вчорашньому засіданні платформи були запрошені всі сторони. Вчора не було представників від Польщі та Угорщини,

– сказав Олоф Ґілл.

У Єврокомісії наголосили, що наступне засідання платформи відбудеться незабаром. Втім, дату не назвали.

У Брюсселі розповіли, що Єврокомісія вітає ефективну роботу, яку провела Україна після ухвалення указу про систему ліцензування з перевірки та дозволу експорту деяких сільськогосподарських продуктів.

Під час вчорашньої зустрічі сторони обмінялися думками щодо запропонованого плану дій.

На вчорашньому засіданні було завершено обмін коментарями щодо плану дій, що, на мою думку, є дуже позитивним і конструктивним кроком вперед. Тепер усі сторони продовжать конструктивну взаємодію з метою якнайшвидшого впровадження плану,

– сказав речник ЄК.

Олоф Ґілл зазначив, що виконавчий віцепрезидент Домбровскіс відвідає прикордонний регіон Словаччини 5 – 7 жовтня, щоб оцінити прогрес, досягнутий у роботі "Шляхів солідарності".

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