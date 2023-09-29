Відповідну заяву зробив речник уряду Польщі Пьотр Мюллер, реагуючи на висловлювання заступника міністра економіки України Тараса Качки про те, що Україна відкличе скаргу із СОТ, якщо Польща, Словаччина й Угорщина гарантуватимуть незастосування односторонніх кроків з обмеження імпорту української агропродукції на ринки цих країн.

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Польща хоче, щоб Україна відкликала скаргу із СОТ

Мюллер наголосив, що ембарго буде зберігатися, поки Польща не переконається, що українське збіжжя не впливає негативно на польський аграрний сектор.

Ембарго буде зберігатися до тих пір, поки ми не дійдемо висновку, що воно (українське збіжжя – 24 Канал) не вплине негативно на наш аграрний ринок, що навряд чи станеться найближчим часом,

– заявив Мюллер.

Він зазначив, що Польща готова вести перемовини з Україною, але "на цей момент ситуація така, що ембарго зберігається".

Водночас він сказав, що відкликання Україною скарги із СОТ "було б хорошим жестом, який показав би, що Україна хоче партнерських переговорів, а не розмов у процедурному порядку".

На запитання, чи Польща не прийме пропозицію української сторони, Мюллер повідомив, що для Варшави вона є "неприйнятною".

"Насправді Україна хоче, щоб ці товари ввозилися на підставі ліцензій, але без визначення зрозумілих лімітів. Це знову могло б дестабілізувати наш ринок", – резюмував речник польського уряду.

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