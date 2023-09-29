Соответствующее заявление сделал представитель правительства Польши Петр Мюллер, реагируя на высказывания заместителя министра экономики Украины Тараса Качки о том, что Украина отзовет жалобу из ВТО, если Польша, Словакия и Венгрия будут гарантировать неприменение односторонних шагов по ограничению импорта украинской агропродукции на рынки этих стран.
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Польша хочет, чтобы Украина отозвала жалобу из ВТО
Мюллер подчеркнул, что эмбарго будет сохраняться, пока Польша не убедится, что украинское зерно не влияет негативно на польский аграрный сектор.
Эмбарго будет сохраняться до тех пор, пока мы не придем к выводу, что оно (украинское зерно – 24 Канал) не повлияет негативно на наш аграрный рынок, что вряд ли произойдет в ближайшее время,
– заявил Мюллер.
Он отметил, что Польша готова вести переговоры с Украиной, но "на данный момент ситуация такова, что эмбарго сохраняется".
В то же время он сказал, что отзыв Украиной жалобы из ВТО "был бы хорошим жестом, который показал бы, что Украина хочет партнерских переговоров, а не разговоров в процедурном порядке".
На вопрос, не примет ли Польша предложение украинской стороны, Мюллер сообщил, что для Варшавы оно "неприемлемо".
"На самом деле Украина хочет, чтобы эти товары ввозились на основании лицензий, но без определения понятных лимитов. Это снова могло бы дестабилизировать наш рынок", – резюмировал представитель польского правительства.
Что известно о напряжении между Украиной и Польшей
- До недавнего времени в ЕС был действующий запрет на импорт отдельных видов агропродукции из Украины, отмененный 15 сентября. Однако Польша, Венгрия и Словакия ввели односторонние ограничения.
- Поэтому Украина подала иск в ВТО на эти страны. Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует решить этот вопрос в юридической плоскости.
- Споры между Украиной и Польшей отметились несколькими недипломатическими заявлениями, после чего президент Польши Анджей Дуда попытался снизить градус напряжения. Он отметил, что "зерновое недоразумение" не способно оказать значительное влияние на украинско-польские отношения.
- Вместе с тем, хотя Польша больше не планирует покупать украинское зерно, она приложит усилия, чтобы обеспечить его транзит в другие страны. Об этом заявил президент Анджей Дуда.
- Со своей стороны Киев предлагает Варшаве внедрить систему лицензирования агротоваров, что в Польше оценили положительно.