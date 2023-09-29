Соответствующее заявление сделал представитель правительства Польши Петр Мюллер, реагируя на высказывания заместителя министра экономики Украины Тараса Качки о том, что Украина отзовет жалобу из ВТО, если Польша, Словакия и Венгрия будут гарантировать неприменение односторонних шагов по ограничению импорта украинской агропродукции на рынки этих стран.

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Польша хочет, чтобы Украина отозвала жалобу из ВТО

Мюллер подчеркнул, что эмбарго будет сохраняться, пока Польша не убедится, что украинское зерно не влияет негативно на польский аграрный сектор.

Эмбарго будет сохраняться до тех пор, пока мы не придем к выводу, что оно (украинское зерно – 24 Канал) не повлияет негативно на наш аграрный рынок, что вряд ли произойдет в ближайшее время,

– заявил Мюллер.

Он отметил, что Польша готова вести переговоры с Украиной, но "на данный момент ситуация такова, что эмбарго сохраняется".

В то же время он сказал, что отзыв Украиной жалобы из ВТО "был бы хорошим жестом, который показал бы, что Украина хочет партнерских переговоров, а не разговоров в процедурном порядке".

На вопрос, не примет ли Польша предложение украинской стороны, Мюллер сообщил, что для Варшавы оно "неприемлемо".

"На самом деле Украина хочет, чтобы эти товары ввозились на основании лицензий, но без определения понятных лимитов. Это снова могло бы дестабилизировать наш рынок", – резюмировал представитель польского правительства.

Что известно о напряжении между Украиной и Польшей