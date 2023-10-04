Цю посаду певний час обійматиме Патрік МакГенрі. Це стало можливим відповідно до закону, ухваленого після терактів 11 вересня 2001 року, що діє в разі звільнення посади спікера.
До теми Спікера Палати представників США Кевіна Маккарті відправили у відставку
Палата представників призначила тимчасового спікера
Наразі тимчасовим спікером Палати представників США став Патрік МакГенрі з Північної Кароліни, який був наближеною особою до колишнього спікера Кевіна Маккарті. Водночас експерти, добре обізнані з тонкощами протоколів Палати представників, визнали, що повноваження МакГенрі будуть значно обмежені, зокрема, він лише скличе збори з метою обрання нового спікера.
Водночас пошук нового спікера буде для американських політиків дуже складним завданням. Адже Демократична партія не має більшості в Палаті представників, тому і не може претендувати на обрання своєї людини на цю посаду.
Однак група трампістів-республіканців, яка включає декілька десятків конгресменів, може заблокувати обрання будь-якого спікера від своєї партії. Варто нагадати, щоб обрати Маккарті спікером знадобилося 15 спроб через значний опір трампістів.
Зокрема, Маккарті зіткнувся зі значною опозицією з боку ультраправих фракцій, завзятих прихильників Трампа, які відмовилися підтримати його кандидатуру. Проте врешті-решт було досягнуто компромісу, в якому Маккарті вдалося досягти угоди з трампістами. У рамках цієї угоди правила були змінені, щоб дозволити будь-якому конгресмену порушувати питання про відставку спікера, як пізніше використав представник трампістів – Гетц.
Маккарті відправили у відставку як спікера Палати Представників
- Спікера Палати представників США Кевіна Маккарті 3 жовтня відправили у відставку з посади. Зокрема, за це рішення проголосували 216 осіб, а проти – 210.
- Це перший випадок в історії країни, коли спікер пішов у відставку після голосування за резолюцію про такі дії Примітно, що ще в 1910 році спікера тимчасово позбавили певних повноважень, а потім відновили. Проте перебування Маккарті на посаді тривало лише дев’ять місяців, що є найкоротшим періодом перебування спікера в Палаті представників Сполучених Штатів.
- Раніше конгресмен Метт Герц, який представляє Республіканську партію Сполучених Штатів, подав клопотання про усунення Кевіна Маккарті з посади спікера Палати представників США. Він стверджував, що Маккарті нібито співпрацює з демократами.