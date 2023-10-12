Про це 24 Каналу заявив радник голови ОПУ Михайло Подоляк. За його словами, Володимир Зеленський жорстко відстоює позицію України та чітко аргументує її західним лідерам.
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Україна не готова вдавати
Як зазначив Михайло Подоляк, Володимир Зеленський відверто говорить, що Україна не готова прийняти іншого сценарію закінчення війни, крім програшу Росії. Також наша держава не може зрозуміти, чому надання військової допомоги ЗСУ не відбувається навіть у рамках узгоджених графіків.
Україна не готова вдавати, що Росія воює з невідомими військовими цілями, як стверджує російська пропаганда. Щодня окупанти запускають дрони, підіймають авіацію, щоб випустити ракети, вбивають цивільних, б’ють артилерією, ворожі ДРГ роблять спроби зайти на територію України. Українці не готові забути, що зробила та продовжує робити країна-агресорка з нашою країною.
І головне – Україна не готова вдати, що завтра Путін має бути знову легалізований в глобальному політичному просторі. Коли він насміхатиметься і казатиме, що нас "поставили на коліна" і незабаром ще "доб’ють нас". Ми не готові до цього. І якщо ми не готові, ми хочемо, щоб і ви перестали толерувати те, що неможливо толерувати,
– наголосив він.
Радник голови ОПУ підкреслив, що не можна повернутися у довоєнний час. Потрібно наголошувати партнерам, що Росія ніколи стане тією, якою була навіть до лютого 2022 року, та продовжить поводити себе так, як і зараз.
Подоляк про зустріч у форматі "Рамштайн": дивіться відео
16-те засідання у форматі "Рамштайн": головне
- У Брюсселі 11 жовтня відбулась 16-та зустріч у форматі "Рамштайн". Вперше на засідання особисто приїхав Президент Володимир Зеленський. Засідання відкрив міністр оборони США Ллойд Остін, який повідомив про новий пакет допомоги Україні на 200 мільйонів доларів.
- Зазначається, що до пакета допомоги увійдуть ракети AIM-9 Sidewinder класу "повітря – повітря" ближнього радіуса дії, боєприпаси для HIMARS, протитанкові ракети TOW та 155-мм та 105-мм снаряди.
- Також глава Пентагону заявив, що США очолять коаліцію держав, які допомагають Україні у розвитку Повітряним силам ЗСУ. За його словами, Данія та Нідерланди очолюватимуть цю коаліцію разом зі Штатами.
- Український лідер Володимир Зеленський повідомив, що Бельгія приєдналася до авіаційної коаліції та передасть Україні F-16. Також Є новий оборонний пакет від Бельгії, у якому зокрема є ракети для ППО.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що Україна приєднається до НАТО, усі члени Альянсу дали на це згоду. Адже, за його словами, чим міцніша буде Україна на полі бою, тим сильніша буде її позиція під час мирних переговорів.