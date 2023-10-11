О главных достижениях сегодняшнего дня рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров, передает корреспондент 24 Канала в Брюсселе. Глава Минобороны Украины отметил, что персональное присутствие Владимира Зеленского стало сигналом для союзников накануне зимы.

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"Нам нужно больше систем ПВО, больше тяжелого вооружения боеприпасов. Должны защищать наш город нашу инфраструктуру", – сказал Умеров.

Умеров рассказал о встрече украинской делегации во главе с Владимиром Зеленским с министром обороны США Ллойдом Остином и новым главой объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном. С американскими партнерами украинская сторона обсудила долгосрочную поддержку.

"США сегодня играют лидирующую экспертную роль в подготовке концепции украинских сил обороны будущего", – сказал Умеров.

Ллойд Остин заверил, что поддержка со стороны Вашингтона продолжится и задержек в поставках не будет. Умеров рассказал, что глава Пентагона заверил Зеленского, что обе палаты Конгресса поддерживают Украину.

"Несколько недель назад президент был в США, он общался с представителями Конгресса, сената – тоже получили только положительный отзыв о поддержке. Со своей стороны Россия манипулирует, есть сильная пропаганда. Но мы сегодня четко получили ответ от Ллойда Остина что на этот год и на следующий год поддержка будет", – сказал он.

По результатам "Рамштайна" Умеров заявил о создании коалиций способностей для Украины. Все большее число стран вносят собственные вклады в развитие союзов.

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"У нас есть несколько коалиций, но они расширяются. У нас есть танковая коалиция, коалиция CV90, IT-коалиция, коалиция по разминированию, F-16 коалиция и коалиция "Future Force", – сказал он.

Министр рассказал, что Украина выступила с инициативой создать коалицию по развитию оборонной индустрии в рамках действующих коалиций. Украинская сторона хочет привлечь международные оборонные компании и корпорацию к открытию производства в Украине. Такие планы Киев на этот и следующий год.

"Этот вопрос нашей национальной безопасности и обеспечения вооружением сил обороны, развитие технологий, экономическая безопасность", – отметил Умеров.

В общей сложности сегодня Украина получила военную помощь почти на полмиллиарда долларов. Отвечая на вопросы журналистов о подготовке ВСУ к зимнему периоду, Умеров заявил, что у украинской армии есть все необходимое для продвижения на фронте.

"Все, что нужно нашим вооруженным силам и силам обороны, мы уже имеем сейчас. Мы продолжаем свое контрнаступление. Все, что от нас требуют Силы обороны, мы обеспечиваем как летально, так и не летально. И в этом был наш план с партнерами, еще раз пройти зимний период, на три месяца распланировать поставки", – сказал министр.

По его словам, Украина получила очень много обязательств от союзников, и некоторыми заявлениями украинская делегация была приятно удивлена. Кое-что партнеры смогут доставить уже в октябре, а другая помощь может быть доставлена с января 2024 года. Чем именно была поражена украинская сторона-министр не рассказал. Умеров подчеркнул, что все поставки от союзников поступают вовремя.