Про головні здобутки сьогоднішнього дня розповів міністр оборони України Рустем Умєров, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі. Очільник Міноборони України зазначив, що персональна присутність Володимира Зеленського стала сигналом для союзників напередодні зими.

Зверніть увагу Бельгія надасть Україні F-16 і нову допомогу: Зеленський у зверненні розповів про "Рамштайн"

"Нам потрібно більше систем ППО, більше важкого озброєння боєприпасів. Маємо захищати наше місто нашу інфраструктуру", – сказав Умєров.

Умєров розповів про зустріч української делегації на чолі з Володимиром Зеленським із міністром оборони США Ллойдом Остіном та новим головою об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльзом Брауном. З американськими партнерами українська сторона обговорила довгострокову підтримку.

"США сьогодні відіграють лідуючу експертну роль в підготовці концепції українських сил оборони майбутнього", – сказав Умєров.

Ллойд Остін запевнив, що підтримка з боку Вашингтону продовжиться і затримок у постачанні не буде. Умєров розповів, що очільник Пентагону запевнив Зеленського, що обидві палати Конгресу підтримують Україну.

"Декілька тижнів тому президент був у США, він спілкувався із представниками Конгресу, сенату - теж отримали тільки позитивний відгук про підтримку. Зі своєї сторони Росія маніпулює, є сильна пропаганда. Але ми сьогодні чітко отримали відповідь від Ллойда Остіна що на цей рік і на наступний рік підтримка буде", – сказав він.

За результатами "Рамштайну" Умєров заявив про створення коаліцій спроможностей для України. Все більше країн роблять власні внески в розвиток союзів.

Умєров підсумував "Рамштайн": дивіться відео

"В нас є декілька коаліцій, але вони розширюються. В нас є танкова коаліція, коаліція CV90, IT-коаліція, коаліція з розмінування, F-16 коаліція, і коаліція "Future Force", - сказав він.

Міністр розповів, що Україна виступила з ініціативою створити коаліцію з розвитку оборонної індустрії в рамках вже чинних коаліцій. Українська сторона хоче залучити міжнародні оборонні компанії та корпорація до відкриття виробництва в Україні. Такі плани Київ має на цей та наступний рік.

"Це питання нашої національної безпеки і забезпечення озброєнням сил оборони, розвиток технологій, економічна безпека", – зазначив Умєров.

Загалом сьогодні Україна отримала воєнної допомоги майже на пів мільярда доларів. Відповідаючи на запитання журналістів про підготовку ЗСУ до зимового періоду, Умєров заявив, що українська армія має все необхідне для просування на фронті.

"Все, що потрібно нашим збройним силам і силам оборони ми вже маємо зараз. Ми продовжуємо свій контрнаступ. Все, що від нас вимагають Сили оборони, ми забезпечуємо як летально, так і не летально. І в цьому був наш план із партнерами, ще раз пройти зимовий період, на три місяці розпланувати постачання", – сказав міністр.

За його словами, Україна отримала дуже багато зобов'язань від союзників, і деякими заявами українська делегація була приємно вражена. Дещо партнери зможуть доставити вже в жовтні, а інша допомога може бути доставлена з січня 2024 року. Чим саме була вражена українська сторона- міністр не розповів. Умєров наголосив, що всі постачання від союзників надходять вчасно.