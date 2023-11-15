Об этом она сказала во время оборонного форума, организованного Politico. Кая Каллас добавила, что это может произойти, если ее кандидатуру поддержат.
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Почему Кая Каллас хочет возглавить НАТО
Каллас спросили, можно ли ее рассматривать как кандидата на следующего генсека НАТО после того, как Йенс Столтенберг уйдет с этой должности.
Премьер Эстонии сначала ответила уклончиво и напомнила, кого неформально считают основным кандидатом.
Недавно я слышала шутку, что "следующий генсек должен быть из "новой" страны-члена НАТО, то есть какова 20 лет в НАТО, это точно должен быть человек из страны, которая тратит 2% ВВП на оборону и было бы хорошо, если это будет" логично, что это Марк Рютте,
– сказала Каллас.
Впрочем, она ответила утвердительно на прямой вопрос о том, хочет ли она рассматривать ее кандидатуру.
Кого рассматривают на должность
Ранее писали, что некоторые представители НАТО настаивают, что Альянс должен возглавить либо женщина, либо кто-то из одной из стран Восточной Европы, учитывая российско-украинскую войну.
Также вероятными преемниками Йенса Столтенберга называют премьера Нидерландов Марка Рютте, который после выборов уйдет с должности, и президент Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен, у которой также завершается каденция.
Кроме того, кандидатуру вместо действующего генсека НАТО рассматривали в Британии. Там предлагают бывшего главу минобороны Британии Бен Уоллеса.
Дискуссии продолжаются
По информации The Washington Post, президент США Джо Байден, четко дал понять Столтенбергу, что он будет рад, когда он будет на должности. как можно дольше. Впрочем, намекнул, что бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес мог бы быть хорошим кандидатом на должность генсека Блока.
Глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко говорила о том, что кандидатура Воллеса выгодна Украине, поскольку он за наше государство. По ее словам, Уоллес отвечает нашим интересам. По мнению главы миссии Украины при Альянсе, он лично и его страна не раз подтверждали свою преданность.
- Также претенденткой долгое время считали премьер Дании Мэтте Фредериксен.