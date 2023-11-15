Об этом она сказала во время оборонного форума, организованного Politico. Кая Каллас добавила, что это может произойти, если ее кандидатуру поддержат.

Читайте также Сейчас Украина гораздо ближе: чем отличается решение НАТО от предыдущего в 2008 году

Почему Кая Каллас хочет возглавить НАТО

Каллас спросили, можно ли ее рассматривать как кандидата на следующего генсека НАТО после того, как Йенс Столтенберг уйдет с этой должности.

Обратите внимание! Йенс Столтенберг – норвежский политик, действующий Генсек НАТО с 2014 года, останется в должности до 1 октября 2024 года.

Премьер Эстонии сначала ответила уклончиво и напомнила, кого неформально считают основным кандидатом.

Недавно я слышала шутку, что "следующий генсек должен быть из "новой" страны-члена НАТО, то есть какова 20 лет в НАТО, это точно должен быть человек из страны, которая тратит 2% ВВП на оборону и было бы хорошо, если это будет" логично, что это Марк Рютте,

– сказала Каллас.

Впрочем, она ответила утвердительно на прямой вопрос о том, хочет ли она рассматривать ее кандидатуру.

Кого рассматривают на должность

Ранее писали, что некоторые представители НАТО настаивают, что Альянс должен возглавить либо женщина, либо кто-то из одной из стран Восточной Европы, учитывая российско-украинскую войну.

Также вероятными преемниками Йенса Столтенберга называют премьера Нидерландов Марка Рютте, который после выборов уйдет с должности, и президент Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен, у которой также завершается каденция.

Кроме того, кандидатуру вместо действующего генсека НАТО рассматривали в Британии. Там предлагают бывшего главу минобороны Британии Бен Уоллеса.

Дискуссии продолжаются