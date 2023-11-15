Про це вона сказала під час оборонного форуму, організованого Politico. Кая Каллас додала, що це може статись в разі того, якщо її кандидатуру підтримають.

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Чому Кая Каллас хоче очолити НАТО

Каллас запитали, чи можна її розглядати як кандидатку на наступного генсека НАТО після того, як Єнс Столтенберг піде з цієї посади.

Зверніть увагу! Єнс Столтенберг – норвезький політик, чинний Генсек НАТО з 2014 року, залишиться на посаді до 1 жовтня 2024 року.

Прем'єрка Естонії спершу відповіла ухильно та нагадала, кого неформально вважають основним кандидатом.

Нещодавно я чула жарт, що "наступний генсек має бути з "нової" країни-члена НАТО, тобто яка 20 років у НАТО, це точно має бути людина з країни, яка витрачає 2% ВВП на оборону і було б добре, якщо це буде жінка. Тож логічно, що це Марк Рютте,

– сказала Каллас.

Втім, вона відповіла ствердно на пряме запитання про те, чи хоче вона, щоб її кандидатуру розглядали.

Кого розглядають на посаду

Раніше писали, що деякі представники НАТО наполягають, що Альянс має очолити або жінка, або хтось з однієї з країн Східної Європи з огляду на російсько-українську війну.

Також ймовірними наступниками Єнса Столтенберга називають прем'єра Нідерландів Марка Рютте, який після виборів піде з посади, та президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, у якої також завершується каденція.

Окрім цього, кандидатуру замість чинного генсека НАТО розглядали в Британії. Там пропонують колишнього главу міноборони Британії Бен Воллеса.

Дискусії тривають