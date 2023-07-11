Про це генеральний секретар НАТО заявив під час пресконференції на саміті у Вільнюсі. Столтенберг повідомив, що наразі Україну до приєднання наближає і надання західної техніки від партнерів, інформує 24 Канал.

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Що змінилося від 2008 року

Одна із журналісток на пресконференції запитала, чим відрізняються нові заяви НАТО щодо України, адже у 2008 році вже звучали слова, що Україна стане членом Альянсу у майбутньому.

Столтенберг заявив, що у 2008 році мовилося про План дій щодо членства. І відтоді на кожному саміті Альянсу країни-члени говорили, що потрібно дотримуватися цього ПДЧ. Нині НАТО усунув цю вимогу.

Це значна відмінність від того, що було визначено у 2008 році. Також було забезпечено процес прийняття рішення, бо це було не зовсім очевидне рішення. Я дуже вдячний, що партнери узгодили цей процес. Коли з травня ми розпочинали це обговорення, я дуже радий, що союзники погодилися усунути цей ПДЧ,

– наголосив Столтенберг.

Ще однією відмінністю генсек НАТО називає програму наближення України до стандартів Альянсу. Крім іншого, Україна отримує західну техніку, що також наближає членство. Проте для вступу треба більше звернути увагу на:

боротьбу з корупцією;

реформи з модернізації інститутів держуправління, включаючи сектор безпеки та оборони;

сумісність зі стандартами НАТО.

Також Столтенберг наголосив, що поки в України триває війна, то про вступ до НАТО не може бути й мови. Проте нині наша країна значно ближча до вступу, ніж у 2008 році.

Також відмінність у тому, що у 2008 році Україна була досить далеко від НАТО, а зараз - вона набагато ближче,

– заявив генсек НАТО.