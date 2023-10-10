Об этом 24 Каналу сказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан, предположив, что формирование Ленинградского военного округа является началом подготовки к гибридному вторжению в страны НАТО.
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Где Россия может брать ресурсы на войну с НАТО
Свитан отметил, что для подготовки подобных процессов нужно готовить площадки, особенно для развертывания вооруженных сил. А формирование Ленинградского военного округа – это начало подготовки к гибридному вторжению в "тело" НАТО.
По его мнению, российская экспансия будет однозначно происходить с территории Беларуси, поскольку страны Балтии – Литва, Латвия, Эстония прижаты к Балтийскому морю. А с военной точки зрения их расположение неудобно для обороны.
Полковник запаса отметил, что к вторжению в Украину россияне готовились 10 лет – с 2014 года, и на это был направлен весь военный бюджет.
Сейчас военный бюджет увеличен вдвое, так что им достаточно будет 5 лет, чтобы восстановить свои потери,
– заявил Свитан.
По его словам, то количество, которое россияне сейчас собирают через рекрутинговые центры, идет в Украину. А площадка для Ленинградского округа будет разворачиваться на местных ресурсах. Ведь сейчас общий поток, идущий в Украину, не касается тех же Москвы и Петербурга.
Свитан о подготовке России к войне с НАТО: смотрите видео
Каким может быть вторжение России в страну НАТО
Полковник запаса отметил, что россияне не будут открыто нападать на страну НАТО, чтобы не спровоцыровать обратный эффект – применение 5 статьи.
Они (россияне – 24 Канал) организуют внутренние конфликты,
– сказал Свитан.
В таком случае, пояснил он, 5 статью не применишь – конфликт будет считаться внутренним. Поэтому нужно не только странам Балтии и Польши, но и Евросоюзу обращать на это внимание и пытаться настраивать механизмы противодействия внутреннему проникновению. То есть достаточно жестко должны работать спецслужбы и нужно глухое перекрытие границ.
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