В ефірі телемарафону голова фракції "Слуга народу" розповів, що терміни щодо відповідного внесення не обговорювалися. Водночас Давид Арахамія запевнив, що парламент збереться для розгляду законопроєкту в будь-який день, передає 24 Канал.

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Терміни не обговорювалися

Ми не обговорювали терміни. Ми сказали так, що ми розуміємо, якщо військовим потрібно, ми зберемося в будь-який день чи вночі. Якщо потрібно, ми всі зберемося, і всі будемо голосувати. Просто дайте якісний документ,

— підкреслив нардеп.

Також зазначив, що спосіб мобілізації, який був запропонований у першій версії законопроєкту, "не влаштовує багато політичних сил". Мовляв, тому законопроєкт повернули ініціаторам, щоб вони разом з військовими напрацювали в уряді нове рішення.

"Надали їм ці пропозиції, які ми за ці 5 днів напрацювали. Сказали — от наші пропозиції, рекомендації й таке інше. І кажемо: "Давайте ви напрацюйте, приходьте до нас з іншим якимось форматом. Тому що той формат, який запропонували, він не має підтримки ані в суспільстві, ані в парламенті", — пояснив голова фракції.

Арахамія також сказав, що пропозицій до законопроєкту, які надав профільний комітет, було багато. Зокрема, щодо питання мобілізації транспорту у ФОПів.

Ми сказали, що такого не може бути. Ми сказали про осіб з інвалідністю, що ми не допустимо того, щоб особи з інвалідністю III групи могли іти до призову, тому що там багато людей, які не мають одного з органів чи хворі на туберкульоз. Навіщо це в армії? Там насправді дуже багато питань,

– підкреслив нардеп.

Додав, зокрема, й щодо повістки електронною поштою. Арахамія сказав, що взагалі не можна обговорювати, яким чином, надіславши повістку, потім починається кримінальна відповідальність за ухиляння, хоча людина може просто не мати такого доступу.

Водночас нардеп зауважив, що правила мобілізації треба змінювати. Однак, змінювати їх так, аби були дотримані й права людини, і всі інші чинні закони в Україні.

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