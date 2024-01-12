Український лідер сказав про це під час пресконференції з Ріші Сунаком 12 січня. Напередодні міністр оборони заявив, що Міноборони підготувало нову редакцію законопроєкту про мобілізацію, пише 24 Канал.
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Що сказав Зеленський про новий закон про мобілізацію
Що стосується законопроєкту по мобілізації. Я знаю, що військові з депутатами працювали. Кінцевий варіант я не бачив. Для мене головне, щоб цей закон був справедливий,
– пообіцяв президент України.
Володимир Зеленський додав, що він зможе сказати про документ тоді, коли побачить всі деталі.
До речі, нардепка від "Голосу" Соломія Бобровська розповіла, що Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки ще не бачив нового законопроєкту про мобілізацію.
Законопроєкт про мобілізацію: коротко
- Після того, як законопроєкт про мобілізацію, який у Верховній Раді 25 грудня зареєстрував Кабмін, вирішили повернути на доопрацювання, то уряд сам відкликав його з Ради. Документ мали б доопрацювати.
- Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія обіцяв, що ініціатору законопроєкту передадуть пропозиції, напрацьовані на Комітеті та у робочих групах.
- У цей же день глава Міноборони України Рустем Умєров заявив, що міністерство вже підготувало нову редакцію законопроєкту про мобілізацію. Цей документ, за словами міністра оборони, можуть внести у Раду вже найближчим часом.