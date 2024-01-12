Буквально 11 січня Рустем Умєров заявив, що Міноборони підготувало нову редакцію законопроєкту про мобілізацію. Членкиня Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки розповіла в ефірі "Радіо Свобода. Ранок", що наразі вони не знають, чи уряд врахує їхні зауваження.

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Що заявила членкиня комітету

Ми не бачили нового законопроєкту ще поки. Але ми знаємо ті пропозиції, які готував Комітет, і статті, до яких були зауваження. Тому я надіюся, що всі ці речі будуть враховані, і ми побачимо це ще до реєстрації, щоб унеможливити повторний сценарій, який відбувався з першими великим урядовим законопроєктом,

– заявила Соломія Бобровська.

За її словами, черговий допис у фейсбуці народної депутатки від партії "Слуга народу" та заступниці голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яни Безуглої, де вона опублікувала перелік змін у новому законопроєкті, – це ті правки, які пропонував Комітет.

"Мені здається, що Мар’яна якраз опублікувала рекомендації Комітету. Але ще раз наголошу, що Комітет офіційно не отримав документ. Ані офіційно, ані неофіційно драфт законопроєкту, який Міністерство оборони хоче реєструвати", – запевнила Бобровська.

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