У Міноборони зазначили, що законопроєкт №10062 є критично важливим для обороноздатності України як на полі бою, так і в тилу.

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Чому законопроєкт №10062 такий важливий

У відомстві пояснили, що реалізація цього законопроєкту сприятиме швидкому збору, обробці та використанню військових даних, а також переведе послуги та процеси для військовослужбовців у зручний цифровий формат.

Крім цього, законопроєкт надасть Міноборони можливість посилити кіберзахист та право розміщувати свої ІТ-системи у військових хмарних сховищах країн-членів НАТО.

Завдяки цьому:

буде вивільнено засоби ППО, які наразі захищають національні дата-центри від постійних ракетних обстрілів (цей ресурс буде використовуватись для прикриття інших об’єктів військової та цивільної інфраструктури);

пришвидшиться та розшириться доступ Сил оборони України до розвідданих союзників;

прискориться розробка та розгортання нових бойових систем та електронних сервісів для війська;

посилиться захист даних від кібератак ворога тощо.

Законопроєкт також передбачає удосконалення реєстру призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, зокрема, в частині налагодження взаємодії між реєстрами, використання даних щодо військового обліку тощо.

Військові зможуть отримувати послуги онлайн

Завдяки Законопроєкту в Україні створять реєстр військовослужбовців ЗСУ та Державної служби спеціального транспорту, який дозволить забезпечити надання онлайн-послуг військовим.

Також буде портал електронних послуг для військовослужбовців та військовозобов’язаних. Наприклад, з’явиться можливість надання статусу УБД онлайн, офлайн та автоматично при наявності необхідних даних в системі.

На додачу – з'явиться можливість створення і використання цифрового військово-облікового документу (сертифікату).

До слова, тепер військові вакансії будуть і в Державному центру зайнятості – безробітні матимуть можливість обрати певну спеціальність, яка їм підходить.