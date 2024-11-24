Об этом Волтц заявил в эфире Fox News Sunday, информирует 24 Канал. Ранее он заявил, что разрешение администрации Байдена на удары ракетами ATACMS по территории России ведет к эскалации.

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"Это просто абсолютная мясорубка людей и техники на этом фронте. Это больше похоже на окопную войну времен Первой мировой войны", - отметил Волтц.

При этом, по его словам, Трамп "невероятно обеспокоен" из-за войны России против Украины.

"Президент Трамп невероятно обеспокоен кровавой бойней, которая происходит там. Также обеспокоен тем, как восстановить сдерживание, и как установить мир", – добавил американский чиновник.

Трамп обеспокоен эскалацией

При этом, он отметил, что европейцы точно должны играть ключевую роль в этом процессе. Имея в виду – установление мира.

А вот на замечание, почему тогда новоизбранный президент США не обсуждает часто войну России против Украины публично Волтц отметил, что Трамп "обеспокоен эскалацией и тем, куда это все идет".

Мол, они сосредоточены над тем, чтобы "восстановить сдерживание и опередить эскалацию, а не реагировать на нее".