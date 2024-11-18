Об этом конгрессмен сказал в эфире телеканала Fox News. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на журналиста "Голоса Америки" Остапа Яриша.

Смотрите также Рассуждает как босс мафии: какие риски могут возникнуть после инаугурации Трампа

Как, по мнению Волтца, Украина провоцирует эскалацию

Волтц отметил, что администрация президента Джо Байдена не сообщила ему заранее о решении по дальнобойным ударам по российской территории.

И это, знаете, ещё один шаг к эскалации, и никто не знает, к чему это приведет. Северная Корея передает баллистические ракеты, артиллерию, а теперь – десятки тысяч солдат. Администрация реагирует на это, снимая ограничения. Северная Корея посылает ещё больше солдат. Южная Корея заявляет, что может вступить в войну,

– отметил он.

В качестве примера усиления эскалации Волтц привел продажу иранской нефти Китаю, средства от которого используются для производства ракет и беспилотников, что затем поступают в Россию и применяются для атак на критическую инфраструктуру Украины.

В то же время Волтц подчеркнул, что подход Дональда Трампа предусматривает широкую стратегию. Трамп акцентирует на необходимости найти способ заставить обе стороны конфликта сесть за стол переговоров. Важно определить рамки соглашения и участников переговоров.