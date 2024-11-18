Про це конгресмен сказав в ефірі телеканалу Fox News. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на журналіста "Голосу Америки" Остапа Яриша.

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Як, на думку Волтца, Україна провокує ескалацію

Волтц наголосив, що адміністрація президента Джо Байдена не повідомила його заздалегідь про рішення щодо далекобійних ударів по російській території.

І це, знаєте, ще один крок до ескалації, і ніхто не знає, до чого це призведе. Північна Корея передає балістичні ракети, артилерію, а тепер – десятки тисяч солдатів. Адміністрація реагує на це, знімаючи обмеження. Північна Корея посилає ще більше солдатів. Південна Корея заявляє, що може вступити у війну,

– зазначив він.

Як приклад посилення ескалації Волтц навів продаж іранської нафти Китаю, кошти від якого використовуються для виробництва ракет та безпілотників, що потім надходять до Росії й застосовуються для атак на критичну інфраструктуру України.

Водночас Волтц підкреслив, що підхід Дональда Трампа передбачає широку стратегію. Трамп акцентує на необхідності знайти спосіб змусити обидві сторони конфлікту сісти за стіл переговорів. Важливо визначити рамки угоди й учасників переговорів.