Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн, который считает, что украинское правительство теперь должно убеждать республиканцев, уговаривать и объяснять, что в их же интересах поддерживать Украину.

Смотрите также Несколько важных пунктов: как заинтересовать Трампа сотрудничать с Украиной

Аргумент для Республиканской партии

По мнению эксперта, теперь Украина должна приводить другой аргумент, чем тот, который был с демократами во время президентства Байдена.

Стоит не о кризисе говорить или трагедии, а рассказывать, что победа Украины – это в геополитических и экономических интересах США. Надо также объяснять, как Россия убивает сегодня христиан. Это важно,

– подчеркнул Эпштейн.

Трампа можно переубедить

По мнению Эпштейна, Дональд Трамп мыслит как главарь мафии. Он напомнил недавний его ответ на вопрос касательно Тайваня, когда Трамп озвучил, что эта страна недостаточно платит, чтобы ее защищали.

Он рассуждает как босс мафии. А в мафии так: если хочешь, чтобы тебя защищали – надо платить. Он сам использовал сравнение с мафией. Есть риски, но есть и возможности,

– отметил Эпштейн.

Он привел пример относительно соцсети TikTok, которая, с его слов, контролируется китайской разведкой. Она сейчас одна из самых популярных в США. Это, по словам эксперта, огромный риск, это означает, что Китай имеет прямой выход на большинство американской молодежи.

Когда Трамп был президентом, то старался запретить эту соцсеть. Это было неконституционно и американские суды ему отказали.

"Но когда год назад Конгресс протолкнул законопроект о помощи Украине, Израилю, Тайваню, то политики еще и в этом законопроекте протянули новый закон, которым запрещался TikTok. Но тогда Трамп, несмотря на то, что сам пытался запретить эту китайскую компанию, передумал. Потому что китайский миллиардер с ним встретился и его переубедил", – рассказал Эпштейн.

Поэтому, по словам эксперта, в случае с Трампом, действительно существует огромный риск для американской демократии, внешней политики, союзников, но теперь, когда именно Трампа избрали новым президентом США, следует начать действовать для того, чтобы эти риски уменьшить, а вот возможности, наоборот – увеличить.