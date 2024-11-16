Об этом 24 Каналу рассказал политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов, отметив, что сейчас есть все шансы "продать" Трампу идею победы Украины в войне.

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Как заинтересовать Трампа в победе Украины

Как отметил Несвитайлов, Украина работает над тем, чтобы убедить Трампа поддержать наше государство. В частности 4 и 5 пункт Плана победы явно были написаны под новоизбранного президента США.

Проблема в том, что сам Трамп и многие другие иностранцы значительно лучше знают о России, чем об Украине. Поэтому нам важно продемонстрировать, почему ему будет выгодно поддержать наше государство.

У нас есть огромные литиевые месторождения. Огромные запасы сланцевого газа. А Трамп является фактически фанатом добычи этого газа. Под землей, которая оккупирована Россией, лежат сотни миллиардов, если не триллионы долларов. Если вы сейчас отдадите России, то увеличите ее энергетическое доминирование. Если же поможете отвоевать, то те же американцы компании смогут там работать,

– сказал Несвитайлов.

Также идея заменить войска США в Европе вполне может заинтересовать Трампа. От этого выиграют как американцы, чьи войска вернутся домой, так и украинские войска, которые получат высокооплачиваемую и достойную работу после победы.