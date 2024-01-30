Источники "РБК-Украина" сообщили, что Кабинет Министров утвердил новый проект закона о мобилизации. В то же время официального подтверждения нет.

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Законопроект должны рассмотреть в Раде

Следующим этапом станет рассмотрение нового законопроекта в Верховной Раде. В прошлый раз его отправили на доработку из-за того, что закон содержал пункты, с которыми не все были согласны.

Кабмин утвердил новый законопроект о мобилизации. Скоро будет в Раде,

– сообщил источник.

В частности, украинский омбудсмен отмечал, что он нарушает права человека.

Законопроект должны были отдать Раде раньше