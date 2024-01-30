Джерела "РБК-Україна" повідомили, що Кабінет Міністрів затвердив новий проєкт закону про мобілізацію. Водночас офіційного підтвердження немає.
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Законопроєкт мають розглянути в Раді
Наступним етапом стане розгляд нового законопроєкту у Верховній Раді. Минулого разу його відправили на допрацювання через те, що закон містив пункти, з якими не всі були згодні.
Кабмін затвердив новий законопроєкт про мобілізацію. Скоро буде в Раді,
– повідомило джерело.
Зокрема, український омбудсмен наголошував, що він порушує права людини.
Законопроєкт мали віддати Раді раніше
- У п'ятницю 26 січня уряд мав надати Верховній Раді законопроєкт про мобілізацію. Також відома дата, коли документ розглянуть у першому читанні. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, коли ж депутати розглянуть законопроєкт про мобілізацію.
- За його словами, розгляд цього законопроєкту мав би відбутися 6 лютого. Арахамія сказав, що з огляду на те, що армія потребує цього закону, то він хотів би, щоб за нього проголосували в першому читанні і в цілому.
- Першу версію законопроєкту та правки до нього депутати вивчали кілька днів, а потім "змусили уряд забрати" документ на доопрацювання. Тож є імовірність, що через опір двох опозиційних фракцій проголосувати за законопроєкт у цілому не вдасться.